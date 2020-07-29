Тверь, , 12:09 — REGNUM Участником аварии в Калязинском районе Тверской области, унесшей жизни троих подростков, стал сотрудник УВД на Московском метрополитене. Об этом сообщили 29 июля в пресс-службе УМВД по Тверской области.

По уточнённым данным, авария произошла 28 июля в 23:45 на 135 км автодороги Р-104. Водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Opel, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся со скутером. В результате аварии погибли 15-летний водитель скутера и два его пассажира, также несовершеннолетние, где совершил столкновение со скутером.

«Установлено, что автомобилем, в свободное от работы время управлял сотрудник УВД на Московском метрополитене. Проведено его медицинское освидетельствование на состояние опьянения в ГБУЗ «Калязинская ЦРБ». По результатам исследования выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя, содержание этилового спирта не установлено. Окончательный результат медицинского освидетельствования будет известен после проведения химико-токсикологического исследования биологического объекта», — уточнили в полиции.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД.