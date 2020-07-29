Чита, , 12:02 — REGNUM Сити-менеджеру Читы Александру Сапожникову и главе города Евгению Ярилову дали всего месяц для того, чтобы отреагировать на представление городской прокуратуры, потребовавшей уволить главного архитектора Марину Забелину из-за отсутствия у неё архитектурного образования.

Как сообщает сегодня, 29 июля, ИА «Чита.Ру», информацию об этом подтвердили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 июля, стало известно об увольнении по собственному желанию главного архитектора областного центра в соседнем с Забайкальем Приангарье. Причины отставки не названы.

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