Чита, 29 июля 2020, 12:02 — REGNUM Сити-менеджеру Читы Александру Сапожникову и главе города Евгению Ярилову дали всего месяц для того, чтобы отреагировать на представление городской прокуратуры, потребовавшей уволить главного архитектора Марину Забелину из-за отсутствия у неё архитектурного образования.
Как сообщает сегодня, 29 июля, ИА «Чита.Ру», информацию об этом подтвердили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 июля, стало известно об увольнении по собственному желанию главного архитектора областного центра в соседнем с Забайкальем Приангарье. Причины отставки не названы.
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