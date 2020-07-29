Ставрополь, , 12:06 — REGNUM Сильный ветер вызвал аварийное отключение электроэнергии в девяти населенных пунктах Кочубеевского района Ставропольского края. Без света остались почти 8 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В зоне отключения оказались поселок Рабочий, хуторы Воротниковский, Маковский, Мищенский, Новозеленчукский, Прогресс и Раздольный, а также станицы Беломечетская и Георгиевская. В настоящее время специалисты восстанавливают электроснабжение.

По данным ставропольского Гидрометцентра, сегодня в крае местами ожидаются сильные дожди с грозой и градом. Скорость ветра при этом может достигать 23 м/с.