Кодинск, Красноярский край, , 11:58 — REGNUM В Кежемском районе Красноярского края охотоведы застрелили агрессивного медведя. Об этом со ссылкой на краевое министерство экологии и рационального природопользования 29 июля сообщает региональный портал Newslab.ru.

Впервые агрессивный зверь появился вблизи дачного кооператива «Звезда» в Кежемском районе в конце мая. Тогда его поисками занялась дежурная группа охотников, которую возглавлял государственный инспектор охотнадзора по Ангарской группе районов Владимир Анучин, но безрезультатно.

В последние дни угрожающий жизням людей медведь появился вновь. На этот раз его удалось найти и отстрелить.

Как сообщало ИА REGNUM, возле села Чаловка на севере Камчатского края обнаружено тело 63-летнего пенсионера, который погиб в результате нападения на него медведя.

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