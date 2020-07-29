Вязники, Владимирская область, , 11:46 — REGNUM Бывший кинотеатр «Родина» сгорел ночью в городе Вязники Владимирской области. Площадь пожара составила 1200 кв. м, сообщили 29 июля в региональном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в заброшенном здании поступило спасателям 28 июля в 21:49. Огнём была охвачена вся площадь кинотеатра. Пожарные ликвидировали открытое горение в 00:25, при этом установлено, что имелись множественные очаги горения. Причина пожара устанавливается. Предварительная версия — поджог.

Это уже четвёртый случай возгорания в действующих или бывших учреждения культуры Владимирской области за летний сезон 2020 года.