Москва, , 11:31 — REGNUM Предварительное слушание по делу актёра Михаила Ефремова отложено. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы.

Мероприятие перенесено на 30 июля 2020 года. Предварительное слушание назначено на 14:15.

«Неявка адвокатов Ефремова», — ответили в пресс-службе на вопрос о причинах переноса рассмотрения.

Также отмечается, что предварительное слушание будет проводиться в закрытом режиме и СМИ аккредитованы на него не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, Ефремов проходит обвиняемым по делу о смертельном ДТП в Москве.

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