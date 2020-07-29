Уфа, , 11:13 — REGNUM Доследственную проверку после дорожной аварии на трассе, в которой погибли две пассажирки автобуса, а еще шесть пассажиров получили травмы, проводят в Башкирии. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, доследственная проверка проводится по факту смертельного ДТП в Салаватском районе по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть людей.

По предварительной информации, дорожная авария произошла вечером 28 июля 2020 года на 14 км автотрассы Кропачево — Месягутово — Ачит. Столкнулись встречные пассажирский автобус «Форд Транзит», в салоне которого находились 16 пассажиров, и полуприцеп грузовика «MAN». В этой аварии получили не совместимые с жизнью травмы две пассажирки автобуса, еще шесть пассажиров, в том числе ребенок 7-и лет получили травмы.

Отмечается, что в ходе проверки следователи дадут оценку сотрудникам компании-перевозчика по соблюдению требований безопасности при перевозке пассажиров, а также установят степень тяжести причиненного вреда здоровью граждан.

Сообщается, что по факту дорожной аварии возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения, в результате которого погибли люди.

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