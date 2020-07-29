Кызыл, , 11:02 — REGNUM В Туве оценили ущерб от наводнения, в результате которого в середине июля в девяти районах был объявлен режим ЧС. По предварительным данным, ущерб составил 339 млн рублей, написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава республики Шолбан Кара-оол.

Из них на повреждённые мосты пришлось 275 млн рублей.

«В результате паводка пострадало 27 населенных пунктов, разрушено 11 мостов, 1 дамба, 2 водозабора, размыто покрытие на 45 дорогах. Подтоплению подверглось 262 домовладения, 123 приусадебных участка», — отметил глава.

По его словам, в настоящее время надо работать с министерством финансов и другими структурами, в том числе федеральными, для поиска денег на восстановительные работы.

Читайте также: Разрушенные мосты и дороги: в Туве оценивают ущерб от наводнения