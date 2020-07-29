Банда-Ачех, Индонезия, , 10:57 — REGNUM В агентстве по управлению стихийными бедствиями в индонезийской провинции Ачех заявили, что по меньшей мере 3985 человек пострадали от наводнения, которое обрушилось на 17 деревень, сообщает Antara.

Известно, что местами уровень воды достигал 1,2 метра. Наводнение стало причиной подтопления более 870 домов.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии отметили, что низкое давление в Азиатском регионе может вызвать сильные дожди, которые спровоцируют новые наводнения и оползни в провинции Ачех.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 4,1 произошло в индонезийской провинции Папуа.

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