Ярославль, , 10:54 — REGNUM В Ярославской области еще два человека скончалось от COVID-19. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Статистика Информационный центр по коронавирусу в России

Общее число умерших от болезни в регионе за время пандемии по официальным данным составило 27 человек. За минувшие сутки коронавирус выявлен еще у 39 жителей Ярославской области, выздоровели 35 человек.

Общее число заболевших составило 5955, выздоровевших — 5269.

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