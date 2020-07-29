Самара, , 10:51 — REGNUM 80 человек боролись с лесным пожаром в Самарской области. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о лесном пожаре в Узюковском лесничестве в м.р. Ставропольский поступило на пульт спасателям днем 28 июля.

Сообщается, что для борьбы с огнем были подняты по тревоге 80 огнеборцев на 23 единицах техники. Никто не погиб и не пострадал. В результате к вечеру открытое горение на площади 14,4 га было ликвидировано. А полностью справились с огнем ночью 29 июля.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура контролирует тушение пожара в заповеднике «Денежкин камень»