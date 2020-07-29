Ижевск, , 10:44 — REGNUM В полицию Удмуртии обратилась 44-летняя жительница Ижевска, сообщив о совершенном в ее отношении преступлении. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Женщина рассказала, что в мае текущего года от имени финансовой компании ей позвонил неизвестный, предложив инвестировать сбережения. Она согласилась, зарегистрировалась на указанном звонившим сайте и внесла 16 тыс. рублей. В дальнейшем женщине неоднократно звонил «куратор» и просил пополнить счет. В целом, в ожидании роста доходов, ижевчанка перевела злоумышленникам 1,6 млн рублей.

Только после звонка якобы сотрудника банка, который просил оплатить конвертацию денежных средств, она поняла, что стала жертвой мошенников. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному инциденту.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие выходные в полицию Удмуртии обратились 20 жителей республики, сообщив о краже средств с банковских карт дистанционным способом. Общая сумма ущерба составила 2,6 млн рублей.

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