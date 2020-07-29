Пенза, , 10:54 — REGNUM В Пензе с начала 2020 года фиксируется рост фактов сбыта поддельных денежных купюр, чаще всего номиналом 1000 и 5000 рублей. Полицейским удалось обнаружить и изъять в областном центре более 100 поддельных купюр, сообщает пресс-служба управления МВД по Пензенской области.

Чаще всего нарушители закона расплачиваются фальшивками на стихийных ярмарках, рынках, автозаправочных станциях, в небольших магазинах и аптеках, где отсутствуют камеры видеонаблюдения, а торговые работники, как правило, невнимательно проверяют банкноты на наличие подделок.

Для обеспечения безопасности денежных расчетов и возможности опознания злоумышленников, владельцам торговых точек рекомендуют оборудовать их детекторами для определения подлинности банкнот и камерами видеонаблюдения. Гражданам при обнаружении поддельных купюр следует обратиться в полицию и сообщить о месте получения фальшивки, а не пытаться их сбыть. За подобные действия предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы.

ИА REGNUM напоминает, в 2013 году в Пензе вынесли обвинительный приговор четырем членам преступной группы, занимавшейся сбытом фальшивых денежных купюр. Члены группы приговорены к срокам от двух лет до двух лет девяти месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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