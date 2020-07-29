Владимир, , 10:28 — REGNUM Тело 48-летнего мужчины, завёрнутое в плёнку, обнаружили в овраге около гаражного кооператива во Владимире. По подозрению в совершении преступления задержаны два человека, один из которых — бывший работник погибшего, избивший мужчину до смерти из-за невыплаты зарплаты, сообщили 29 июля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Погибшего обнаружили днём 20 июля. На следующий день сотрудники уголовного розыска задержали двух подозреваемых. По версии следствия, 19 июля 41-летний мужчина решил убить бывшего работодателя в связи с невыплатой, по его мнению, заработной платы в полном объёме. Вместе со своим 32-летним сообщником он приехал на бывшую работу. Злоумышленники ударили мужчину кирпичом и металлической трубой по голове, он скончался на месте происшествия. Затем подельники обернули тело плёнкой и выбросили в овраг.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.