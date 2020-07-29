Дакка, , 10:28 — REGNUM Как минимум пять человек были ранены из-за взрыва, прогремевшего в полицейском участке в столице Бангладеш Дакке. Об этом 29 июля сообщает газета Dhaka Tribune со ссылкой на свой источник.

По данным источника, ночью 28 июля сотрудниками правоохранительных органов были задержаны три террориста, имевшие при себе устройство для взрыва. В результате попытки обезвреживания последнего оно взорвалось.

Также уточняется, что в числе пострадавших четыре сотрудника полиции, все раненные доставлены в больницы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что около входа в здание судоходной компании в Пирее прогремел взрыв бомбы.