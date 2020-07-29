Тверь, , 10:24 — REGNUM Трое подростков погибли в результате автоаварии в деревне Запрудье Калязинского района Тверской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Предварительно установлено, что на дороге столкнулись два легковых автомобиля и скутер, на котором находились трое подростков. Двое из них скончались на месте, третий скончался позже в автомобиле скорой помощи.

На месте аварии работают сотрудники регионального УМВД, обстоятельства ДТП выясняются. О начале проверки по факту аварии сообщили также в прокуратуре.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования родственникам погибших подростков и поручил оказать им психологическую и иную помощь. Он также направил в Калязинский район руководителей региональных ведомств и дал поручения усилить работу по профилактике ДТП в регионе.