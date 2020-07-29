Казань, , 10:14 — REGNUM В Казани осужден 40-летний местный житель, которого признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Три девочки, среди них 13-летняя пострадавшая, ухаживали за мужчиной без определенного места жительства, который ночевал в заброшенной бытовке в Вахитовском районе города. Вечером 30 сентября 2019 года девочки пришли приготовить мужчине еду. В это время к нему зашел злоумышленник, мужчины распивали спиртное. Спустя какое-то время две девочки и мужчина, за которым они ухаживали, отлучились. Неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности собутыльник в это время изнасиловал ребенка и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Потерпевшая о случившемся рассказала родственникам, которые обратились в полицию. Насильника задержали, приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

ИА REGNUM ранее сообщало, верховным судом Татарии отменен оправдательный приговор в отношении жителя Бугульмы, обвиняемого в насилии над полуторагодовалой дочерью.

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