Улан-Удэ, , 10:01 — REGNUM В Бурятии с начала сезона активности клещей к врачам по поводу укусов обратилось почти 3 тыс. человек, треть из которых дети. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, нападения зарегистрированы в 21 районе, а также городе Улан-Удэ.

В результате 49 человек заразились клещевыми инфекциями. В их числе зарегистрировано 23 случая клещевого энцефалита, 8 клещевого боррелиоза, клещевой риккетсиоз — 17, моноцитарный эрлихиоз человека — 1.

Для профилактики нападения специалисты проводят противоклещевую обработку местностей.

«В текущем сезоне обработано более 2060 га территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций», — отметили в управлении.

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