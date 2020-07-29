Гатчина, Ленинградская область, , 10:10 — REGNUM В Ленинградской области злоумышленники пробрались в отделение банка и подорвали банкомат, из которого похитили 610 тысяч рублей. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службеГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел ранним утром 28 июля, около 04:46 часов утра в дежурную часть поступило сообщение, что в офисе банка в деревне Марьино (Ломоносовский район Ленинградской области) на Ропшинском шоссе произошло повреждение банкомата.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестные вырвали металлическую решетку и, отжав окно стеклопакета, проникли в помещение офиса. После чего они подорвали банкомат и похитили оттуда 610 тысяч рублей. С места происшествия злоумышленникам удалось скрыться.

«Помещение оборудовано камерами видео наблюдения, которые неизвестные залили краской. Следственным отделом ОМВД России по Петродворцовому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража)», — уточнили в ведомстве.