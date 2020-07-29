Красноярск, , 09:52 — REGNUM В Минусинском районе Красноярского края в массовом ДТП, спровоцированном пьяным водителем иномарки, погиб 62-летний водитель «Нивы». Об этом 29 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Трагедия произошла вечером 28 июля на 428-м километре трассы Р-257. По версии сотрудников Госавтоинспекции, столкновения трёх автомобилей спровоцировал 47-летний водитель, который следовал на автомобиле Volkswagen в сторону города Абакана и выехал на полосу встречного движения, где врезался в двигавшийся навстречу автомобиль «Нива», а затем в следующий за «Нивой» автомобиль Toyota.

Управлявший отечественным автомобилем 62-летний водитель в результате полученных при столкновении травм скончался.

Отмечается, что результаты освидетельствования водителя автомобиля Volkswagen показали наличие у него состояния алкогольного опьянения, с показателем алкоголя в крови 1,01 мг/л.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.