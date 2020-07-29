Санкт-Петербург, , 09:49 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга устанавливают обстоятельства повреждения 30 надгробий на кладбище в Невском районе города. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о вандализме на кладбище на проспекте Александровской Фермы поступило в отделение полиции Невского района Санкт-Петербурга 28 июля. Были повреждены 30 надгробий.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят по данному факту проверку, устанавливают все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в ведомстве.