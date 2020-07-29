Луганск, 29 июля 2020, 09:40 — REGNUM В Краснодонском районе ЛНР мирная жительница получила тяжёлую минно-взрывную травму в результате срабатывания неизвестного устройства. Об этом сообщили 29 июля в пресс-службе МЧС ЛНР.
Инцидент произошёл между посёлком Хрящеватое и селом Терновое, рассказали в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки после оглашения перемирия в Донбассе наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ насчитали 111 случаев нарушения режима прекращения огня.
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