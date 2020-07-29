Токио, , 09:25 — REGNUM Телохранитель министра обороны Японии Таро Коно получил положительный результат тест на коронавирус, сообщает газета Mainichi. Сам министр не заражен.

Личный охранник министра, который относится к Департаменту полиции Токио, вчера распознал у себя симптомы COVID-19. Тест на коронавирус, сданный в тот же день, дал положительный результат. Сейчас пытаются проследить путь, по которому вирус подобрался к телохранителю правительственного чиновника. Министр и трое остальных сотрудников из его личной охраны не заражены.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в Японии наблюдается рост случаев заражения коронавирусом. Особенно это проявляется в столичном регионе, а также в префектурах Осака и Айти.