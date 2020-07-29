Самара, 29 июля 2020, 09:20 — REGNUM Проведение официальных всероссийских физкультурных мероприятий разрешили возобновить в Самарской области. Соответствующее постановление губернатора региона 28 июля опубликовано на сайте областного правительства.
Документом вносятся изменения в постановление областного губернатора о мерах, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в связи с распространением коронавируса на территории региона.
Таким образом, в Самарской области с 28 июля разрешено проводить официальные всероссийские физкультурные мероприятия.
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