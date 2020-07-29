Екатеринбург, , 09:10 — REGNUM Мошенники под видом знахарей похитили у пожилой жительницы Екатеринбурга 400 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

Злоумышленники убедили 84-летнюю пенсионерку, что если не заговорить ее деньги, то в семье женщины случится беда. Пострадавшая передала 1000 долларов и 330 тысяч рублей мошенникам.

«Знахари» положили деньги в чёрный пакет, а обратно выдали пакет с газетной бумагой. Через три дня пенсионерка обнаружила несоответствие и обратилась в полицию. Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного с. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, за первые четыре месяца 2020 года на Среднем Урале выросло число случаев мошенничества.

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