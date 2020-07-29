Пирей, Греция, , 09:06 — REGNUM Около входа в здание судоходной компании в Пирее прогремел взрыв бомбы. Об этом 29 июля сообщает греческое общественное телевидение ERT.

Также сообщается, что в результате взрыва был поврежден фасад здания и что в настоящее время сотрудниками полиции и противопожарной службы перекрыто движение в районе инцидента и ведется сбор остатков бомбы.

Кроме этого, указывается, что осколки взрывного механизма были найдены на расстоянии 5−6 метров от места, где произошел взрыв.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 28 июля стало известно, что силовики Туниса задержали боевика «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который занимался изготовлением взрывчатки.