Красноуральск, Свердловская область, , 08:56 — REGNUM В Красноуральске Свердловской области дети избили сверстницу и сняли расправу на видео. Запись опубликована в соцсетях.

Поводом для избиения стал комментарий девочки в соцсетях. Судя по картинке, в экзекуции участвовали две девочки и мальчик.

Глава пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых подтвердил журналистам факт избиения. По его словам, на шестиклассницу напали две девочки и два мальчика. При этом непосредственный инициатор избиения в этом не участвовала.