Магас, , 08:42 — REGNUM В Ингушетии ищут преступников, расстрелявших накануне, 28 июля, сотрудника Росгвардии. После убийства они похитили табельное оружие силовика и скрылись с места происшествия, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел около 18:30 на окраине сельского поселения Яндаре в Назрановском районе. Неизвестные несколько раз выстрелили в находившегося в машине 32-летнего мужчину, после чего скрылись, забрав его оружие. Сотрудник правоохранительных органов скончался на месте от полученных ранений.

В настоящее время организован поиск лиц, причастных к совершению убийства. Пока следствием мотивы совершения преступления не называются.

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