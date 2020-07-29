Барнаул, , 08:39 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 8893 человека, причём 107 из них добавились только за последние сутки. Таковы данные регионального оперативного штаба на утро, 29 июля.

Не обошлось без смертей: за сутки зарегистрированы пять новых летальных случаев, два из них — от COVID-19. Из общего числа пациентов пациентов 1798 (+47 за последние сутки) больны внебольничной пневмонией, 3076 (+ 35 человек за последние сутки) — ОРВИ. Тяжелобольных — 110 (+2 человека за последние сутки), на аппарате ИВЛ — 30 (минус 1 человек за последние сутки).

За весь период выздоровели 6933 человека, скончались — 204.

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