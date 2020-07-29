Бразилиа, , 08:40 — REGNUM Венесуэльский военнослужащий, который, предположительно, был захвачен контрабандистами во время неудачной попытки перехода через Венесуэлу, освобожден ВС Бразилии. Об этом 29 июля сообщает портал G1 со ссылкой на заявление бразильского минобороны.

По данным военного ведомства, вечером 27 июля на бразильско-венесуэльской границе группа нелегальных торговцев попыталась проникнуть в Венесуэлу по контрабандистским тропам с целью ввоза горючего на территорию Боливарианской Республики.

После того как в ВС Бразилии поступила информация об этом, в указанную местность выдвинулись бразильские военные из 1-й бригады лесной пехоты, обнаружившие на месте связанного венесуэльца.

«Бразильские войска выяснили, что это был военнослужащий ВС Венесуэлы, который был, предположительно, взят в заложники гражданскими лицами и доставлен на территорию Бразилии», — приводит портал сообщение минобороны страны.

Также указывается, что после того, как венесуэльский военный был мирно передан представителям ВС Бразилии, последние сопроводили его на территорию Венесуэлы, где передали освобожденного командиру действующего на границе двух стран подразделения Боливарианской национальной гвардии.

Кроме этого, в сообщении бразильского минобороны подчеркивается, что отношения военных двух стран на бразильско-венесуэльской границе «носят характер дружбы и сотрудничества».