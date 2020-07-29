Могадишо, , 08:38 — REGNUM В правительстве Сомали заявили, что отключения интернета по всей стране не были связаны с политикой. Об этом передает ВВС Somalia со ссылкой на заявление министра технологий Сомали.

По информации журналистов телерадиокомпании, отключения оказали влияние на работу СМИ и бизнеса.

Абди Ашур Хасан заявил в интервью государственному национальному телевидению Сомали, что отключения были вызваны повреждением подводного кабеля из оптического волокна.

Расследование, проведенное правительством и интернет-провайдером Dalcom, показало, что повреждение произошло в районе 27 км от побережья Сомали, сказал он.

Пользователи в социальных сетях связали отключение интернета с импичментом премьер-министра страны Хасана Али Хайре, сообщают корреспонденты.

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