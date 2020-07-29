Томск, , 08:34 — REGNUM Житель Томской области предстанет перед судом за гибель ребёнка, упавшего за борт судна и попавшего под винт работающего лодочного двигателя. Как сообщили ИА REGNUM 29 июля в Западно-Сибирском следственном управление на транспорте СКР, мужчина 1980 года рождения обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (ч. 2.1 ст. 263 УК РФ).

По версии следствия, днём 22 мая мужчина с сожительницей и тремя её детьми на арендуемом маломерном судне прибыли на турбазу, расположенную на берегу реки Уень Томской области. Там сожители стали распивать спиртное.

Утром 23 мая они решили вернуться домой. Следуя по реке Уень на маломерном судне, пьяный мужчина не справился с управлением. Направление движения судна резко изменилось. Ребёнок упал за борт и попал под винт работающего лодочного двигателя. Полученные травмы оказались смертельными для ребёнка, он скончался в медицинском учреждении.

Выяснилось, что судно не было оснащено спасательными средствами. Кроме того, у мужчины не было удостоверения на право управления маломерным судном.

Уголовное дело направлено в Кожевниковский районный суд Томской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курганской области подведены итоги проверки по факту столкновения надувной лодки и катера на озере Холодный Лог.

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