Уфа, , 08:37 — REGNUM Женщина-пешеход получила смертельные травмы после наезда на нее седельного тягача в Башкирии. Об этом 29 июля в своем блоге сообщил главный госавтоинспектор региона Динар Гильмутдинов.

По его словам, авария произошла ночью 28 июля на 220 км автотрассы Уфа — Инзер — Белорецк. Седельный тягач, за рулем которого находился житель Курганской области 46-и лет, наехал на женщину-пешехода 54-х лет. Женщина получила не совместимые с жизнью травмы.

По словам водителя, женщина шла в попутном направлении ночью. На ее одежде не было световозвращающих элементов.

В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии в ДТП с грузовиком погибла 9-летняя девочка