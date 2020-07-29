Черкесск, , 08:29 — REGNUM Сильнейший ливень с грозой, градом и шквалистым ветром обрушился вчера, 28 июля на Карачаево-Черкесию. Удар стихии был настолько мощным, что и старожилы не припомнят такого за многие годы, передает корреспондент ИА REGNUM. Из-за сплошной стены дождя на дорогах ничего не было видно, пришлось даже закрывать подъезды к столице республики.

На участке федеральной трассы А-156 от 33 по 37 км «подъезд к городу Черкесску от ФАД Кавказ» проезжая часть оказалась под завалом деревьев. Сотрудниками управления ГИБДД было организовано реверсивное движение. Одновременно дорогу расчищали дорожные службы, сотрудники двух пожарно-спасательных частей, спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России, сообщили в пресс-службе МЧС.

Особенно досталось Ногайскому району, где повреждены кровли нескольких социальных и образовательных учреждений, частных домовладений. Так, в ауле Эркен-Юрт ураганным ветром сдуло крышу со школы, детского сада и дома культуры.

В трех районах республики ураган нарушил электроснабжение. Без света остались жители аулов Адыге-Хабль, Эрсакон, Псыж, поселка Водораздельный, сел Садовое, Чапаевское и Дружба.

В настоящее время ведутся работы по устранению последствий стихийного явления, устанавливается ущерб, нанесенный непогодой.