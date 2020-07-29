Магас, , 08:26 — REGNUM Уголовное дело после убийства в Республике Ингушетия сотрудника Росгвардии заведено региональным следственным управлением СК РФ. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба ведомства.

«Следователем Назрановского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), ч. 2 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору») и п. «а» ч. 3 ст. 226 УК РФ («Хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору»)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по информации следователей, 28 июля около 18:30 по местному времени (совпадает с мск) за 300 метров от федеральной автомобильной дороги «Кавказ», на окраине сельского поселения Яндаре, находящегося в Назрановском муниципальном районе Ингушетии, неустановленными лицами был открыт огонь из огнестрельного оружия по 32-летнему сотруднику Росгвардии, который скончался на месте от полученных ранений.

Кроме этого, указывается, что после этого злоумышленниками было похищено табельное оружие погибшего, а затем они скрылись с места преступления.

Помимо этого, сообщается, что в данный момент ведется следствие и проводятся меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, которые совершили данное преступление.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудник Росгвардии был застрелен неизвестными в Назрановском районе Ингушетии.