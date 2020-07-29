Уфа, , 08:25 — REGNUM Девятилетняя девочка погибла в дорожной аварии с грузовиком МАЗ на трассе в Башкирии. Об этом 29 июля сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, дорожное происшествие произошло днем 28 июля на 1307 км автотрассы Самара — Уфа — Челябинск. Грузовик МАЗ, под управлением которого находился житель Самарской области 34-х лет, наехал на автомашину «Лада Калина», которая поворачивала налево.

Отмечается, что 9-летняя пассажирка получила не совместимые с жизнью травмы. Ее 41-летняя мама, которая управляла легковым автомобилем, госпитализирована.

В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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