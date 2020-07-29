Севастополь, , 08:15 — REGNUM Бывший директор департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов предстанет перед судом по обвинению в организации превышения должностных полномочий — речь идёт о нарушениях при заключении госконтракта на строительство канализационных очистных сооружений. 28 июля пресс-служба Следственного комитета России сообщила о завершении следствия по данному уголовному делу и передаче его в суд.

По версии следствия, обвиняемый в декабре 2017 года дал указание исполняющему обязанности директора Государственного казенного учреждения города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» Александру Антюфееву (дело в его отношении рассматривается в суде) заключить госконтракт на строительство канализационных очистных сооружений, а также дополнительное соглашение к нему с исключением условия об обязательном казначейском сопровождении. В результате деньги, выделенные из бюджета, могли расходоваться на иные цели, причинённый в итоге ущерб бюджету региона оценивается в сумму более двух миллиардов рублей.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей, на его имущество, которое оценили в 2 млн рублей, наложен арест. Обвинительное заключение по делу утверждено заместителем Генпрокурора РФ и направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос строительства КОС «Южные» в Севастополе обсуждался 27 июля в ходе поездки на полуостров вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина. Он обещал лично проконтролировать ход работ, отметив, что важный для Севастополя объект будет построен в ближайшие два-три года.