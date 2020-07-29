Нур-Султан, , 08:14 — REGNUM Три ребенка погибли в результате пожара в частном доме в селе Хрящевка Акмолинской области Казахстана, сообщили 29 июля в пресс-службе регионального департамента по ЧС.

Пожар в жилом доме площадью 100 кв. метров, где проживает многодетная семья, произошел в 5 часов 19 минут (2:19 мск). В доме проживают двое родителей и пять детей.

До прибытия пожарных отец семейства спас жену и двух детей, троих мальчиков 12, 13 и 15 лет не удалось спасти. Отмечается, что расположение ближайшей пожарной части находится в 25 километрах.

В результате пожара обрушилось потолочное перекрытие. В 6:40 (3:40 мск) пожар локализовали, в 8:25 (5:25 мск) — ликвидировали. По словам отца семейства, в пять утра его разбудил сын и сказал, что горит веранда. Мужчина выбил окно, но всех спасти не удалось.

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