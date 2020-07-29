Москва, , 08:11 — REGNUM Департамент транспорта Москвы сообщил подробности аварии в Москве, в результате которой погиб человек.

ДТП случилось около 6:10 29 июля на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы, столкнулись автобус, следовавший по маршруту №209, и автомобиль «Газель».

По предварительным сведениям, водитель автомобиля ехал с превышением скорости и двигался на запрещающий сигнал светофора.

«Также имеются подозрения на то, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в информации.

Водителя автобуса охарактеризовали грамотным профессионалом с 40-летним стажем.

В результате ЧП, по данным департамента, один человек погиб и четверо пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля «Газель» в юго-восточной части Москвы один человек погиб.

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