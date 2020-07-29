Уфа, , 08:10 — REGNUM Два пассажира погибли, еще шесть человек пострадали во время дорожной аварии на трассе в Башкирии. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По предварительной информации, авария произошла вечером 28 июля на 14 км автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит в Салаватском районе. Автобус «Форд Транзит», в салоне которого находились пассажиры, следовал по маршруту c. Янгантау — г. Уфа.

Отмечается, что в этот момент у грузового автомобиля MAN, который спускался с горы, сместился полуприцеп на встречную полосу. В результате произошло столкновение с пассажирским автобусом, во время которого два пассажира погибли, а шестерых, в том числе 8-летнего ребенка, госпитализировали.

По данному факту сотрудники прокуратуры начали проверку. В настоящее время стражи порядка устанавливают причины произошедшего.

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