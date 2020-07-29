Сиань, Китай, , 08:01 — REGNUM Семь человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

Еще один человек получил ранения в результате ДТП, произошедшего в 23:00 по местному времени в поселке Ганьси уезда Сюньян, когда сельскохозяйственный автомобиль с восемью людьми на борту сорвался со скалы.

Два человека погибли на месте, еще четыре умерли на пути в госпиталь. В 8:15 еще одни тяжелораненый умер в госпитале. В настоящее время ведется расследование причин произошедшего.