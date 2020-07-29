Париж, , 08:01 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло во французском департаменте Эн на севере страны между пятью транспортными средствами, в результате которого погибли четверо детей, передает BFM TV.

Кроме того, в аварии пострадали ещё шесть человек: водитель автомобиля, перевозившего детей, получил серьезные ранения, а еще пять человек получили легкие травмы.

Известно, что грузовик свернул и врезался в фургон, который сам столкнулся с тремя другими транспортными средствами. Одна из машин загорелась, и четверо детей в возрасте от 9 до 14 лет погибли до прибытия помощи. Водитель грузовика находится под стражей. Его тесты на наркотики и алкоголь оказались отрицательными.

Министр по делам транспорта Франции Жан-Батист Джеббари выразил соболезнования семьям погибших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пятеро детей погибли во время серьезного ДТП во французском департаменте Дром на юго-востоке Франции.

Подробнее в материале: Во Франции начато расследование дела о ДТП с пятью погибшими

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за дождей в южнокорейском Пусане подтопило более 1500 авто