Кызыл, , 07:58 — REGNUM В Туве возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам муниципального унитарного предприятия «Аварийно-ремонтная служба г. Кызыла». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, задолженность образовалась с января по март 2020 года.

Средства руководство предприятия направляло на другие нужды, в результате чего шесть человек совсем не получили оплату за труд больше трёх месяцев. Ещё 52 работника получили зарплату лишь частично.

«По уголовному делу будут проведены необходимые следственные действия, направленные на обеспечение исполнения работодателем обязательств по соблюдению гарантированного ст. 37 Конституции Российской Федерацией права работников на вознаграждение за труд», — отметили в следствии.

В СКР также отметили, что расследование нарушений в сфере невыплаты зарплаты является одним из приоритетов ведомства.

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