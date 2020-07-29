Москва, , 07:58 — REGNUM В результате ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля «Газель» в юго-восточной части Москвы один человек погиб и ещё семеро пострадали. Об этом 29 июля рассказали в экстренных службах, передает РИА Новости.

По информации представителей экстренных служб, столкновение грузовика с автобусом произошло на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы.

При этом уточняется, что одна погибшая — женщина в возрасте от 30 до 35 лет — и четверо пострадавших находились в автобусе, и ещё трое пострадавших — в «Газели». Также известно, что на место происшествия на данный момент прибыло пять автомобилей скорой помощи.

Кроме этого, уточняется, что в настоящее время движение автотранспорта в районе ДТП затруднено. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Отметим, ранее сообщалось, что в ДТП с участием «Газели» и автобуса на юго-востоке Москвы один человек погиб и трое пострадало.