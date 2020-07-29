Казань, , 09:00 — REGNUM Главу исполкома Тукаевского района Татарии Ленара Авзалова задержали по подозрению в превышении служебных полномочий и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Свою причастность к совершению преступления руководитель исполнительного комитета не признал, от дачи показаний отказался. В ближайшее время следствие обратится в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношение другого фигуранта дела — директора ООО «Тукай Тепло-Газ» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Расследование продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в СКР по РТ возбудили уголовные дела в отношении директора ООО «Тукай Тепло-Газ» и главы исполкома Тукаевского муниципального района. Установлено, что в 2018 году директор предприятия подделал документы по благоустройству 16-ти сельских поселений в виде обрезки и побелки деревьев. Подписанные недостоверные сведения мужчина передал главе исполкома, по указанию которого их подписали руководители сельских поселений. В дальнейшем директор «Тукай Тепло-Газ» получил денежные средства в сумме более 1,5 млн рублей. В зависимости от роли каждого подозреваемого, им грозит лишение свободы на срок до 10-ти лет.

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