Тарбагатайский район, Бурятия, , 07:49 — REGNUM В Бурятии на жительницу Тарбагатайского района напал барсук. Женщина с мужем в этот момент собирали в лесу красную смородину недалеко от села Верхний Жирим, сообщает паблик «Тарбагатай-инфо.24/7».

Отмечается, что животное напало сзади, укусив пострадавшую за ноги. Женщина упала и закричала. Прибежавшему на помощь мужчине с трудом удалось отогнать зверя.

«Барсук был большим, жирным, размером со здоровую собаку. Если бы оказалась одна или с женщиной, то он точно нас загрыз бы», — рассказывает женщина.

Она была доставлена в районную больницу с многочисленными укусами, а также вывихом правой руки.

Напомним, столкновения людей с дикими животными не раз фиксировали в различных регионах страны. Однако чаще всего в таких сообщениях фигурируют медведи. Как сообщало ИА REGNUM, в апреле бурятские правоохранители в лесу едва не стали жертвой нападения медведицы.

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