Красноярск, , 07:32 — REGNUM Жительница Красноярска с двумя детьми может в скором времени стать бездомной. По словам женщины, она просрочила оплату за квартиру из-за того, что лежала в больнице с доброкачественной опухолью и не могла работать.

По данным агентства ТВК, ей был поставлен диагноз — гемангиома почки, из-за чего она провела в больнице три недели. Но и после выписки она не может работать, поскольку сложно ходить и поднимать тяжести. В результате образовалась просрочка оплата на 2 дня, из-за чего арендодатель просит ее освободить квартиру.

Женщина обратилась к горожанам за помощью, поскольку хозяин квартиры, по её словам, не разрешит ей остаться в квартире, даже если она оплатит аренду.

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