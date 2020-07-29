Омск, , 07:29 — REGNUM Житель Омской области подозревается в смертельном избиении своей престарелой матери. Как сообщили ИА REGNUM 29 июля в областном следственном управлении СКР, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей»).

В одном из сёл Омской области в своём доме была обнаружена мёртвой 81-летняя женщина. Установлено, что к преступлению причастен 59-летний сын погибшей, злоупотребляющий спиртным. Мужчина заключён под стражу.

По версии следствия, в ночь на 25 июля он жестоко избил мать, которая ночью вышла на улицу и не хотела заходить в дом. Женщина скончалась днём.

Обстоятельств совершенного преступления устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Омской области до смерти избила соперницу из-за мужчины.