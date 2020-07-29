Барнаул, , 07:28 — REGNUM Ещё одно громкое коррупционное дело подошло к своему закономерному финалу. Центральный районный суд Барнаула приговорил главного специалиста отдела лицензирования видов деятельности управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры к трём годам лишения свободы в колонии общего режима за получение взяток. Подробности сообщает заместитель прокурора Центрального района Барнаула Наталья Воскубенко.

Следствию удалось доказать, что мзду (общая сумма взяток превысила 2, 5 млн руб) чиновница регулярно получала с сентября 2015 года по декабрь 2018 года за незаконные действия и бездействие в отношении организаций, занимающихся реализацией алкогольной продукции.

Сразу после вынесения приговора женщина была взята под стражу. Уголовное дело расследовано СУ СК России по Алтайскому краю. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, это далеко не первое громкое уголовное дело по коррупционный статье, возбуждённое в отношении алтайских чиновников и других известных персон.

Напомним, в Новосибирске на днях был задержан депутат Алтайского краевого законодательного собрания Всеволод Кондратьев. Народный избранник обвинён в даче взятки должностному лицу через посредника.

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