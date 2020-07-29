Ак-Довурак, Тува, , 07:02 — REGNUM В Туве завершено расследование уголовного дела в отношении 14-летнего подростка из города Ак-Довурак, обвиняемого в грабеже. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, вечером 13 марта он увидел на улице 59-летнюю женщину с сумкой в руках. Подбежав к ней он схватился за сумку и дёрнул с силой, в результате чего потерпевшая упала.

«Вывернув руку пожилой женщины, отчего она почувствовала боль и отпустила сумку, обвиняемый похитил имущество потерпевшей и распорядился им по своему усмотрению», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени следователи собрали достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

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